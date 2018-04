Nella giornata di domenica 29 aprile i vigili del fuoco del comando di Catanzaro sono stati protagonisti di un inusuale intervento. Nel pomeriggio hanno infatti soccorso uno squalo avvisato da alcune persone sulla spiaggia di Sellia Marina. Dopo l’allarme lanciato dai passanti, l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Sellia Marina è stato immediato: giunti sul posto, i soccorritori hanno constatato che sulla spiaggia c’era appunto uno squalo di 220 cm con grossi ami conficcati nella bocca.

Quando si sono avvicinati, i vigili del fuoco hanno notato che lo squalo mostrava ancora segni vitali per cui si sono affrettati ad estrarre i grossi ami e a rimetterlo in mare. Nonostante fosse un po' malconcio, dopo l’intervento dei vigili del fuoco l’animale ha guadagnato il largo autonomamente. Numerosi i cittadini che incuriositi hanno abbandonato il lungomare per assistere all'inusuale intervento di soccorso.