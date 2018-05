Tragedia nelle acque antistanti il quartiere Lido di Catanzaro. Due giovani hanno perso la vita dopo essersi gettati in mare nel tentativo di recuperare un pallone. I due ragazzi, originari del Gambia e di circa venticinque anni, secondo alcune testimonianze nel pomeriggio di venerdì si trovavano in spiaggia insieme ad altri giovani connazionali quando, per recuperare un pallone con cui stavano giocando, prima uno e poi l'altro si sono gettati in acqua. Probabilmente il secondo ragazzo si è gettato in mare dopo aver capito che l’altro giovane si trovava in difficoltà. Ma nessuno dei due è poi riuscito a tornare a riva. Le forti correnti devono aver risucchiato i due giovani e per loro non c’è stato nulla da fare. Le generalità delle due vittime, forse senza fissa dimora, non si conoscono.

I due cadaveri recuperati questa mattina – Le operazioni di ricerca dei due dispersi, che hanno visto impegnati vigili del fuoco e sommozzatori del Corpo, polizia, carabinieri e Guardia costiera, sono andate avanti senza esito fino alla tarda serata di ieri. Poi questa mattina all’alba, alla ripresa delle ricerche, i cadaveri sono stati avvistati dall'elicottero della Protezione civile regionale e sono stati recuperati da una pilotina della Guardia costiera che alle 8.45 li ha condotti nel porto di Catanzaro.