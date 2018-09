C'è una città in Italia in cui gli studenti delle scuole medie possono usufruire di libri di testo gratuiti. E' Miglierina, in provincia di Catanzaro, dove l'amministrazione comunale – guidata dal sindaco e professore Pietro Hiram Guzzi – ha deciso di mettere a disposizione gratuitamente i libri alle famiglie degli studenti delle scuole medie, provvedimento che fa il paio con le tariffe estremamente vantaggiose per il trasporto pubblico degli alunni e che va incontro alle proteste veementi di molti genitori, chiamati come ogni anno a sostenere spese esorbitanti per l'acquisto dei libri di testo.

Ad orientare la decisione dell'amministrazione comunale è stato in particolare in articolo della Costituzione, il numero 34, che recita testualmente: “I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso”.

Il comune di Miglierina ha quindi deciso di attivarsi. Ritenendo che l'emanazione di bandi di concorso avrebbe reso estremamente farraginoso determinare la platea degli aventi diritto, si è stabilito di fornire libri di testo a tutti gli studenti delle scuole medie. Si è trattato di una scelta coraggiosa e piuttosto gravosa per il bilancio, stringato, di un comune di soli 750 abitanti, ma anche molto significativa dal punto di vista politico. A questo contributo si aggiunge anche la possibilità per le famiglie numerose di pagare, attraverso un biglietto family, una tariffa ridottissima per il trasporto scolastico.