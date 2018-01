È stato un weekend di sangue sulle strade della Sicilia. Un drammatico incidente è avvenuto nella notte tra sabato e domenica nello storico rione San Cristoforo di Catania. Due ragazzi che erano a bordo di uno scooter si sono schiantati per cause ancora in corso di accertamento. Entrambi i giovani, che avevano appena diciannove e ventidue anni, sono morti. Il più giovane dei due si chiamava Kevin Alfonzetti, l’altro ragazzo Giuseppe Celano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia municipale, che indaga per ricostruire l’esatta dinamica del drammatico incidente stradale.

Il dolore degli amici sui social – Sui social si moltiplicano i messaggi di cordoglio di coloro che conoscevano le due giovanissime vittime. “Ancora non ci credo. Resterete sempre nel mio cuore. Mi manchi Kevin. Riposa in pace Peppe. Riposa vita mia Kevin”, scrive qualcuno. “La notizia più brutta della mia vita – scrive un altro – le persone migliori volano sempre via”. “Ciao vita – così un amico di Kevin- oggi ho saputo questa brutta notizia e nemmeno ci credo fino l'altro ieri eravamo insieme a parlare e adesso non ci sei più. Eri un Leone, un ragazzo in gamba e oggi sono qui a scriverti queste parole mi manchi vita mia spero che un giorno ci incontreremo non è un addio ma un arrivederci resterai sempre nel mio cuore riposa in pace vita”.

Altre vittime sulle strade siciliane nel weekend – Oltre al drammatico incidente di Catania, almeno altre tre persone sono morte nelle ultime ore in incidenti stradali in Sicilia. A Gela un trentaseienne è morto dopo un incidente avvenuto mentre era in sella alla sua motocicletta. Per cause ancora in corso di accertamento l’uomo è finito contro un’auto. Ferito, è stato portato in ospedale dove però è deceduto. Ad Alcamo è morto un ottantunenne che è stato investito da un’autovettura dopo essere probabilmente già caduto a terra. Nel Messinese invece un uomo di trentacinque anni che si trovava a bordo di una Jeep è uscito fuori strada ed è finito in una profonda scarpata morendo sul colpo.