Grande commozione nella mattinata di ieri, mercoledì 28 marzo, a Catania dove si sono svolti i funerali solenni di Dario Ambiamonte, uno dei Vigili del Fuoco morto nell’esplosione di un palazzo del 20 marzo scorso insieme ad un collega e ad un anziano. Il feretro del pompiere è stato accompagnato fino alla Basilica Cattedrale in piazza Duomo da una folla di cittadini: la salma, a bordo di un mezzo del corpo, ha attraversato buona parte della città, uscendo dalla sede centrale del Comando Provinciale, e ha percorso le vie della città che si è completamente fermata per dare un ultimo saluto ad Ambiamonte, passando prima per via Cifali, poi per Viale XX Settembre e infine per via Etnea. "È una dimostrazione di affetto per i nostri colleghi e per tutti noi – hanno commentato i vigili del fuoco – una vicinanza che ci dà forza in questo momento difficile".

Il sindaco della città siciliana Enzo Bianco, oltre a proclamare il lutto cittadino, ha dato disposizioni affinché la salma del pompiere sia tumulata nel sacrario delle "Vittime del dovere", nel cimitero monumentale di Catania, accanto al carabiniere Horacio Majorana, una delle vittime dell'attentato di Nassiriya del 12 novembre 2003. Intanto, anche Trapani si è fermata per le esequie dell'altro vigile del fuoco, Giorgio Grammatico, deceduto in seguito all'esplosione dello scorso 20 marzo. "Oggi è un giorno triste non solo per noi ma per l'Italia intera che piange due figli che sono morti – ha detto commosso un collega prendendo la parola nel corso della celebrazione -. Mi piace pensare che Giorgio e Dario Ambiamonte siano qui con noi. Grazie Giorgio grazie Dario". A lui ha fatto eco monsignor Pietro Maria Fragnelli, che nel corso dell'omelia ha detto: "Pensiamo a Giorgio da adulto entrato in una squadra fatta di colleghi che a tutte le ore del giorno e della notte si misurano con la richiesta di aiuto che arriva dalla società. Me lo immagino coraggioso e generoso. Le testimonianze di Giorgio e del suo collega Dario ci rimangono nel cuore e ci impegnano a condurre una vita diversa. La loro vita è un appello alla responsabilità e alla missione".