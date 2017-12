Tragedia sfiorata a Misterbianco, in provincia di Catania, dove una donna ha accidentalmente investito il figlio di 12 anni mentre faceva retromarcia con la sua auto. Il ragazzino è stato ricoverato d'urgenza nell'ospedale della città siciliana, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. La prognosi resta riservata e le sue condizioni gravi, ma secondo i medici non sarebbe in pericolo di vita.

Ancora poco chiara la dinamica dell'incidente. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, pare che la donna non si sia accorta della presenza del figlio nella strada in discesa. Il 12enne è così rimasto schiacciato tra l'auto della madre e una macchina posteggiata. Sul posto per i rilievi e le indagini è intervenuta la polizia locale. Solo qualche ora prima, sempre a Catania sulla strada provinciale che collega Santa Venerina e Linera, un'altra giovane vita è stata spezzata in seguito a un incidente stradale. Si tratta di Claudio Rapisarda, 18 anni, che viaggiava con alcuni amici a bordo di una vettura che è sbandata e si è poi schiantata contro un muro a bordo strada.