Si erano recati in centro città in pullman per partecipare a una manifestazione cittadina a cui erano invitate anche le scolaresche di elementari e medie ma al momento di rientrare in sede qualcosa è andato storto e uno dei piccoli alunni della scuola, un bambino di 11 anni, è stato lasciato a terra da solo. È accaduto a Catania dove ora i due insegnanti che accompagnavano il gruppo sono stati denunciati a piede libero per il reato di abbandono di minore. L'episodio risale ad alcuni giorni fa quando, a conclusione della manifestazione, il pullman con dentro la scolaresca è ripartito lasciando a terra il bimbo in Piazza Duomo.

Quando ha capito di essere ormai da solo, il piccolo è scoppiato in lacrime, attirando l'attenzione di alcuni presenti. Solo grazie a questi ultimi, infatti, la scuola sarebbe stata avvertita della grave dimenticanza e uno dei docenti accompagnatori avrebbe fatto ritorno col suo scooter in piazza per portare indietro il piccolo. Secondo il racconto dell'11enne però, dopo averlo rassicurato davanti agli altri per quello che era accaduto, l'insegnante, durante il tragitto verso la scuola, lo avrebbe rimproverato per essersi distratto e non aver seguito il gruppo, premurandosi infine di raccomandare al bambino di non raccontare nulla ai genitori, poiché quello che era successo doveva essere un segreto tra loro due.

Il piccolo però, una volta a casa, ha rilevato l'intera sequenza dei fatti ai genitori che hanno deciso così di rivolgersi alla polizia per denunciare i fatti. Gli agenti hanno così avviato le indagini del caso e, dopo alcuni giorni di accertamenti attraverso testimonianze e documenti, hanno accertato la corrispondenza dei fatti con il racconto dei genitori del bimbo e per i due insegnanti, responsabili della scolaresca in trasferta, è scattata la denuncia.