Si faceva chiamare “il mago”, ma le sue magie non era assolutamente da favola. L’uomo, S.C., catanese di sessantacinque anni, è stato infatti arrestato dalla polizia con l'accusa di abusi e violenze sessuali ai danni di minori. L'uomo, secondo quanto emerso nel corso delle indagini, avrebbe abusato di minori presso la sua abitazione dietro la copertura della sua attività di cartomante. Pregiudicato, il “mago” era già detenuto con le stesse accuse e per sfruttamento della prostituzione minorile nella casa circondariale di Enna quando gli è stata notificata una nuova ordinanza di custodia cautelare. Nella stessa operazione altre due persone sono finite in manette: si tratta di A.M.A., quarantasei anni, che è il padre di una delle presunte vittime di abusi, e C.F., trentuno anni.

Gli arresti dopo il racconto di una minorenne abusata dal padre e dal "mago"

Le indagini che hanno portato ai nuovi arresti a Catania erano state avviate da una minorenne presunta vittima di violenze. Si tratta di una ragazzina affetta da un leggero deficit cognitivo e ospite in una comunità che ha trovato il coraggio di riferire di avere subito, per anni, abusi sessuali sia da parte del padre che da parte di un’altra persona, estranea alla sua famiglia. Quella persona che appunto lei aveva conosciuto come “il mago”. Quest’ultimo, insieme al padre della ragazzina, l’avrebbe costretta anche a prostituirsi. Gli investigatori sostengono di avere accertato che abusi sessuali erano stati subiti anche dal fratello minore della ragazza, sin da quando era piccolissimo. Il terzo uomo finito in manette, un parrucchiere, avrebbe invece compiuto regolarmente atti sessuali a danno di altri tre minori, all'interno della sua abitazione nel rione dei Cappuccini di Catania.