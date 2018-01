Una donna di 80 anni, Nunziata Sciavarrello, è stata trovata morta, con il cranio fracassato, nella sua abitazione di Maletto (Catania) nella tarda serata di ieri. Al termine di un lungo interrogatorio, è stato fermato il figlio della vittima, V. S., 39 anni. Gli investigatori sono intervenuti nella abitazione in via Spadafora, nel centro del paese, dopo la segnalazione della figlia della vittima che aveva telefonato alla madre senza avere risposta. I carabinieri della compagnia di Randazzo e della stessa stazione di Maletto (arrivati rispettivamente al comando del capitano Morandi e del luogotenente Montana) hanno trovato l’uomo accanto al corpo della vittima, ormai priva di vita, dentro la stessa abitazione, nella quale risiedeva con la anziana madre e nella quale non ci sarebbero segni di effrazione.

Il figlio, che in passato è stato sottoposto più volte a Trattamento sanitario obbligatorio (Tso), è accusato di averla uccisa colpendola più volte con un'arma contundente, che non è stata ritrovata. Gli inquirenti lo avrebbero trovato in stato fortemente confusionale e non in grado di dare indicazioni sui tragici fatti in questione. Disoccupato, celibe, incensurato, il 39enne starebbe attraversando un periodo particolarmente difficile, si legge sui media locali. Condotto in caserma è stato interrogato dal sostituto procuratore di Catania di turno che ha poi emesso suoi confronti un fermo per omicidio eseguito da militari della compagnia di Randazzo. Al momento, sarebbe lui l'unico sospettato perché non ci sarebbero per gli inquirenti, che stanno ancora lavorando, elementi che possano condurre ad altri sospettati