Una persona è rimasta uccisa nel primo pomeriggio di mercoledì in un terribile incidente stradale avvenuto lungo la Circonvallazione Est a Castelfranco Veneto, nella provincia di Treviso. Si tratta di M.H., un settantunenne di origine pakistana che viveva a Vicenza. L’impatto tra la sua auto e un tir è stato violentissimo. Da quanto ricostruito, per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia locale, l’uomo che viaggiava su una piccola utilitaria è finito contro un mezzo pesante a pochi metri dal distributore Esso. L’auto della vittima è stata sbalzata su un’aiuola spartitraffico, mentre il mezzo pesante ha proseguito la sua corsa per alcuni metri e poi è finito in parte fuori strada.

Nulla da fare per il conducente dell'auto – Sul luogo dell’incidente sono intervenuti, insieme alla polizia stradale e il 118, i vigili del fuoco per estrarre dall’abitacolo dell’utilitaria il conducente che era rimasto intrappolato. Purtroppo però l’intervento dei sanitari del Suem 118 non è stato sufficiente a salvarlo. Troppo gravi le lesioni provocate dall’impatto, tanto che il settantunenne è praticamente morto sul colpo. Si è invece salvato il conducente del camion coinvolto nell’incidente. Sono in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Pesanti i disagi alla circolazione stradale dopo lo scontro frontale. L’arteria è particolarmente trafficata e i mezzi sono stati deviati in vie secondarie fino a quanto la strada non è stata liberata.