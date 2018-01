Chi costringe il proprio cane ad indossare un collare ‘antiabbaio', dal quale vengono emanate scosse elettriche non appena l'animale abbaia, rischia grosso. La terza sezione penale della Cassazione ha confermato la sentenza di condanna per maltrattamenti su animali (in base all'articolo 727 del codice penale) inflitta a un uomo dal Tribunale di Verona: l'imputato, condannato a pagare una multa di 800 euro, aveva presentato ricorso alla Suprema Corte, evidenziando che non vi fosse nessuna prove che il collare provocasse dolore ai suoi cani (due setter) e che veniva loro messo solo in via "eccezionale e sorvegliata" per evitare che creassero disturbo ai vicini.

I giudici supremi, con una sentenza depositata oggi, hanno bocciato il ricorso affermando che "costituiscono maltrattamenti non soltanto quei comportamenti che offendono il comune sentimento di pietà e mitezza verso gli animali per la loro manifesta crudeltà ma anche quelle condotte che incidono sulla sensibilità psico-fisica dell'animale, procurandogli dolore e afflizione". Nel caso in esame, osserva la Cassazione "è stato accertato che i due cani si trovavano all'interno di un recinto presso un capannone, muniti di collare antiabbaio funzionante". Un collare che, secondo alcune testimonianze, era "permanentemente" indossato dai due cani.