Dopo la condanna lo scorso settembre inflitta a Gabriele Defilippi, il ragazzo accusato di aver ucciso la sua ex insegnante Gloria Rosboch, a Ivrea è in corso il processo nei confronti di Caterina Abbattista, la mamma del giovane reo confesso assassino della professoressa di Castellamonte. La madre dell'esecutore materiale del delitto è accusata di omicidio volontario in concorso e di truffa in concorso. Nell’ambito del processo il giudice della California ha ordinato a Facebook e Google di produrre le conversazioni e-mail e sui social intercorse tra madre e figlio. Prima della consegna alla procura di Ivrea, però, il materiale dovrà essere valutato dagli esperti dell'Fbi per escludere che la consegna “possa rappresentare un pericolo per la sicurezza nazionale”. A spiegarlo è stato il procuratore capo di Ivrea, Giuseppe Ferrando, a margine del processo nei confronti della Abbattista, ripreso questa mattina delle aule del palazzo di giustizia eporediese. Era stata proprio la procura, tramite rogatoria internazionale, a chiedere la consegna dei messaggi ai due colossi informatici che ne hanno copia negli archivi. Gabriele Defilippi e sua madre avevano cancellato infatti le conversazioni dai rispettivi computer.

L’omicidio di Gloria Rosboch, uccisa dall’ex allievo Gabriele Defilippi.

Gloria Rosboch, professoressa di Castellamonte, è scomparsa il 13 gennaio 2016 ed è stata ritrovata morta un mese dopo nella cisterna di una discarica del Torinese. Secondo quanto ricostruito nel corso del processo, l’insegnante voleva denunciare il suo ex allievo Gabriele Defilippi per una truffa da 187.000 euro. Defilippi ha ammesso l’omicidio della Rosboch ed è stato condannato lo scorso settembre a trenta anni di reclusione. Il presunto complice del ragazzo, il cinquantaquattrenne Roberto Obert, è stato condannato a diciannove anni. È stato accolto il patteggiamento a un anno e undici mesi per Efisia Rossignoli, complice della truffa ai danni della vittima, mentre la sentenza per Caterina Abbattista, che ha scelto il rito ordinario, arriverà al termine del processo attualmente in corso.