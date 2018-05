"La nostra vita è piena ma Maddie non è ancora stata trovata. Ogni anno diventa sempre più difficile scriverne, ma le ricerche continuano e restano la speranza e la perseveranza". Comincia così un lungo messaggio, pubblicato su Facebook, con il quale i genitori di Madeleine McCann hanno voluto celebrare l'undicesimo anniversario della scomparsa della loro bambina. Era, infatti, il 3 maggio del 2007 quando la piccola inglese, che all'epoca aveva poco più di 4 anni, fece perdere le sue tracce mentre si trovava con la famiglia a Praia da Luz, una località di villeggiatura nella regione di Algarve, in Portogallo, e da allora, tra alterne vicende, il giallo sulla sua sorte tiene ancora con il fiato sospeso l'opinione pubblica di mezza Europa.

Kate e Gerry McCann non hanno mai perso la speranza di ritrovare viva la figlia, come hanno sottolineato anche nel messaggio pubblicato alla vigilia dell'undicesimo anniversario della sua scomparsa. "Faremo il possibile per rintracciarla", hanno sottolineando, rivelando anche che il "il lavoro degli inquirenti va avanti. Se riusciamo a continuare il nostro impegno è grazie a tutti coloro che ci supportano. Il vostro affetto è un vero toccasana per i nostri spiriti. Dopo 11 anni, questo calore e questa solidarietà persistenti sono notevoli. Non vogliamo che Maddie resti una storia da raccontare e non potremmo mai sopportare che venga dimenticata".

Maddie oggi dovrebbe avere quasi 15 anni. La polizia inglese continua le indagini sulla sua scomparsa da ormai 7 anni, dopo che del caso furono incaricate le forze dell'ordine portoghesi. Intanto, nelle scorse ore, poco dopo la pubblicazione del messaggio dei McCann, è arrivata anche la notizia di un ulteriore finanziamento da parte del Ministero dell'Interno, pari a circa 154mila sterline, che prolungheranno le operazioni di ritrovamento per altri sei mesi, come riporta il quotidiano britannico Daily Telegraph. La cosidetta "Operation Grange" continuerà così fino al prossimo 30 settembre, nella speranza che si cominci a risolvere il mistero di Maddie, che dura ormai da troppo tempo.