Gli agenti investigativi che indagano sulla scomparsa della piccola Madeleine McCann riceveranno più finanziamenti nell’ambito delle ricerche della bimba scomparsa quasi undici anni fa in Portogallo. Il Ministero dell'Interno ha confermato che la richiesta della Polizia Metropolitana di ulteriori fondi per finanziare l'Operation Grange, l'inchiesta per far luce sulla vicenda di Maddie, sarà appoggiata. "Il governo rimane impegnato nelle indagini sulla scomparsa di Madeleine McCann” ha fatto sapere un portavoce. “Abbiamo informato il governo della concessione della sua richiesta di sovvenzioni speciali per l'Operation Grange”. I finanziamenti governativi per le indagini erano stati concordati ogni sei mesi, con £ 154.000 concessi dall'ottobre scorso fino alla fine di marzo. Già lo scorso settembre il Governo britannico aveva donato circa 175.000 euro ai poliziotti che si occupano della scomparsa di Madeleine. Senza i nuovi fondi le operazioni si sarebbero quindi interrotte entro la fine di questo mese.

Oltre 12,5 milioni di euro spesi per le ricerche di Maddie

Il portavoce della famiglia Clarence Mitchell ha dichiarato al Daily Mail che i genitori di Madeleine, Kate e Gerry McCann, sono "incredibilmente grati" al Ministero dell'Interno per aver concesso la richiesta di denaro. "Sono molto incoraggiati dal fatto che la Metropolitan Police crede ancora che ci sia lavoro da fare e sono incredibilmente grati al Ministero dell’Interno per aver fornito un budget extra per le indagini", ha aggiunto. Più di 11 milioni di sterline (oltre 12,5 milionu di euro) sono stati spesi finora nella ricerca della bimba scomparsa misteriosamente dall'appartamento di famiglia a Praia da Luz, in Portogallo, nel maggio 2007, all'età di tre anni. I coniugi McCann, di Rothley, Leicestershire, hanno fatto sapere più volte che non rinunceranno mai alla speranza di trovare la loro figlioletta. Nel 2011 la Met Police ha lanciato una propria indagine per provare a capire cosa sia accaduto alla bambina.