Il vicepremier Matteo Salvini pare non aver gradito la presa di posizione del presidente della Camera Roberto Fico sul caso Lodi. Intervenendo a un convegno dell'Ance, Salvini ha dichiarato: "Faccia il presidente della Camera. Siamo a parlare di edilizia, per rispetto dell'Ance non vado oltre", ha aggiunto. Le parole sono state pronunciate in risposta a una domanda dei cronisti relativa alle dichiarazioni rilasciate da Fico sul caso di Lodi, il paese lombardo dove alle famiglie dei bambini stranieri veniva richiesta una documentazione supplettiva per l'accesso ai prezzi calmierati del servizio mensa scolastica.

Nella giornata di ieri, il presidente della Camera era intervenuto sulla vicenda dichiarando che "bisogna chiedere scusa ai bambini e farli tornare a mensa". Sempre nella giornata di ieri, il capogruppo del Carroccio a Montecitorio, Riccardo Molinari, aveva replicato alle parole di Fico sostenendo: "L'ultimo presidente della Camera che ricordo entrare così tanto nel dibattito politico era Fini, spero che Fico abbia più fortuna. Ci auguriamo che invece che lanciarsi in polemiche gratuite contro la Lega si dedichi a tempo pieno all'organizzazione dei lavori di Montecitorio, restando super partes".

Già la scorsa settimana ci sono stati alcuni battibecchi tra la Lega e il presidente della Camera, scaturiti da un incontro che Fico ha tenuto a Bruxelles: "Roberto Fico preferisce la compagnia di Juncker, Moscovici e delle vecchie mummie del Ppe e del Pse, ma noi andiamo avanti per la nostra strada", aveva detto la capodelegazione della Lega nel Parlamento Europeo, Mara Bizzotto, commentando l'evento e criticando le dichiarazioni di Fico.