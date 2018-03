Davide Casaleggio si augura che la volontà popolare espressa alle elezioni dello scorso 4 marzo venga rispettata, né più né meno. In un'intervista concessa al Corriere della Sera, il figlio del fondatore del Movimento 5 Stelle ha risposto ad alcune domande inerenti all'analisi del quadro politico post-voto e sul possibile governo che andrà, forse, a formarsi dopo le consultazioni al Quirinale: "Delle soluzioni se ne sta occupando Luigi Di Maio e sta gestendo questo momento in maniera impeccabile. Per il resto la mia unica valutazione è che mi auguro che la volontà popolare venga rispettata", spiega Casaleggio. Riguardo un ipotetico ritorno alle urne il tempi brevi, qualora non si dovesse trovare una maggioranza di governo trasversale in parlamento, Casaleggio dichiara: "La decisione di sciogliere le Camere spetta al capo dello Stato. Di certo non abbiamo mai temuto le consultazioni popolari".

Proseguendo, Casaleggio si complimenta per l'elezione di Roberto Fico a presidente della Camera e sottolinea che l'accordo con il centrodestra per l'elezione di Alberti Casellati abbia evitato il peggio, ovvero l'elezione di un condannato in via definitiva alla presidenza del Senato.