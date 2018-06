C’era un violento temporale, ma lui non ha esitato a far uscire i suoi anziani genitori sul balcone e a lasciarli lì sotto la pioggia a quanto pare perché infastidito dal loro vizio del fumo. L'episodio è accaduto martedì sera a Carpi, nella provincia di Modena, e l’uomo che ha chiuso i genitori sul balcone durante il temporale alla fine è stato denunciato per violenza privata. È stata una vicina di casa a notare i due pensionati all’aperto sotto la pioggia e a contattare quindi i carabinieri. Quando i militari sono arrivati nell’abitazione della coppia, hanno trovato il figlio trentottenne seduto sul divano a guardare la televisione e i due anziani, lui di settantasette anni e lei di settantaquattro, all’esterno. A quanto pare loro avevano chiesto ripetutamente al figlio di aprire la porta dato che stava piovendo, ma non avrebbero ottenuto nulla.

Il figlio tornato dai genitori dopo la separazione con la moglie – Da quanto emerso, pare che le discussioni tra l’uomo e i genitori a causa del vizio del fumo andassero avanti da tempo e per questo qualche sera fa lui avrebbe obbligato i due a uscire sul balcone per poi chiuderli fuori. Ai carabinieri il trentottenne avrebbe spiegato che era insomma infastidito dalla puzza di fumo. L’uomo era tornato a vivere a causa della mamma e del padre per ragioni economiche dopo essersi separato dalla moglie.