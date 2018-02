Carl Marsh, un istruttore di paracadutismo di 46 anni con una lunga esperienza alle spalle, è morto nel tentativo di salvare la vita a uno studente a cui non si era aperto il paracadute: l'uomo, che viveva nel Regno Unito, durante un'esercitazione è andato in soccorso al giovane Dominic Leeds, finendo poi per precipitare da un’altezza di 500 metri. Carl è morto sul colpo appena si è schiantato al suolo. Non è stato possibile effettuare alcun tipo di soccorso.

Proprio in considerazione della sua esperienza ultradecennale Marsh non ha esitato neppure un istante quando ha visto uno dei suoi studenti in difficoltà: Dominic Leeds stava tentando di aprire il suo paracadute, ma era con ogni evidenza in panne, così Carl è intervenuto, ma quando finalmente si è sbloccata la vela è rimasto impigliato. Il paracadute dell'uomo ha iniziato ad avvolgersi su se stesso e a quel punto è stato chiaro che l'esito sarebbe stato fatale. Lo schianto è stato estremamente violento e per Carl non c’è stato nulla da fare: il figlio adolescente, che stava lavorando a terra in quel momento, è stato spettatore involontario di quella spaventosa scena.

Sulla tragedia di Carl Marsh, avvenuta lo scorso 29 aprile, al Black Knights Parachute Centre a Cockerham, vicino a Lancaster, in occasione di una giornata di addestramento per i lanci in tandem, è stata aperta un’inchiesta. Dalle indagini è emerso che l'uomo, che aveva totalizzato 1.150 salti in ogni angolo del mondo, era salito su un velivolo Cessna Caravan insieme allo studente Leeds per insegnargli una particolare manovra a due. La coppia è balzata dal velivolo a 8.000 piedi, ma quando il giovane Dominic ha tentato di rilasciare il suo paracadute, un interruttore si è rotto, a quel punto si è subito avvicinato l’istruttore per prestargli soccorso. Da quel momento in poi, però, mentre per Leeds è arrivata la salvezza per Marsh è stata la fine.