Si conclude con una seconda condanna, questa volta per il passeggero senza biglietto, la vicenda del capotreno condannato per violenza privata dopo un alterco verbale con un viaggiatore alla stazione bellunese di Santa Giustina, costretto a scendere perché sprovvisto del regolare tagliando per il viaggio. Il tribunale di Belluno, infatti, nelle scorse ore ha condannato in contumacia, perché irreperibile dopo l’espulsione dall’Italia nel 2016 in quanto irregolare, il nigeriano Anyanwy Festus Amaechi. La pena stabilita dal giudice è di 15 giorni di reclusione, inferiore di 5 giorni a quella inflitta al capotreno.

Il reato contestato all'uomo è quello di non aver voluto fornire le generalità ai controllori di Trenitalia sui treni della tratta Belluno-Padova. Come ricostruito durante il processo a carico del nigeriano, la vicenda, che risale al 12 novembre del 2014, in effetti era iniziata ben prima dell'incontro tra il 51enne capotreno di Selvazzano, Andrea Favaretto, e il nigeriano Anyanwy Festus Amaechi, su un altro treno. Un dipendente di Trenitalia collega del 51enne, Carlo Terrin, infatti ha raccontato al giudice di essersi imbattuto nel nigeriano sprovvisto di biglietto già in precedenza su un altro convoglio.

Terrin ha riferito che l’uomo non aveva il biglietto e lo aveva insultato accusandolo di essere "il solito italiano razzista", ma poi era sceso in stazione. Sarebbe stato Terrin poi ad avvertire telefonicamente il collega che in stazione c’era un nigeriano senza biglietto pronto a salire un’altra corsa. Per questo una volta arrivati a Santa Giustina, il 51enne si era diretto subito verso di lui chiedendo il biglietto. "Il collega del regionale precedente mi aveva avvertito che in stazione c’erano dei nigeriani che aveva fatto scendere. Quando l’ho visto a bordo gli ho chiesto il biglietto. Una, due volte, ma lui era sempre al cellulare e non mi dava retta. Ho così pensato di prendere il suo borsone e portarlo a terra, in modo che scendesse anche lui" aveva raccontato anche Favaretto durante il suo processo.

Il gesto del controllore avrebbe fatto scattare la rabbia del passeggero, avviando un alterco concluso poi solo con l'arrivo dei carabinieri. Favaretto ha ammesso che le parole di troppo ("Se sali, ti denuncio") sono state "una reazione istintiva dovuta alla concitazione del momento" ma ha ribadito che il biglietto che l'uomo aveva non era valido in quanto non timbrato o meglio timbrato dopo l'alterco.