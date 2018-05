Milleduecento euro "volano", trasportati dal vento e accarezzati dalle dita dei passanti che, protesi, tentano di acciuffarli. È successo a contra' Rialto di Caposampiero, in provincia di Padova, dove, intorno alle 9.30 di ieri 4 maggio 2018, una donna, camminando, si è accorta che dalla sua borsa prendevano il volo, una dietro l'altra, banconote di 50 euro, che attraversavano la vecchia statale del Santo, disperdendosi ovunque e attirando curiosità ed energie della gente. Tutti si sono dati da fare per raccogliere il denaro, impegnati però non dall'egoismo, ma dal suo esatto contrario: l'altruismo.

La donna ferma la fuga di denaro, raccoglie quello che può, ciò che riesce, ma il vento allontana, disperde e provoca la gente. Sotto al naso degli astanti sfilano i 50 euro, che vengono presi una volta, due, tre ed altre ancora. Alla caccia al denaro smarrito cominciata dalla donna si aggrega un passante, poi i negozianti. Gli automobilisti si aggiungono alla caccia al tesoro, fermando le auto mentre il vento agita il denaro. Una scena surreale e caotica, che però si chiude con un ritorno all'ordine: la donna si ritrova nella borsa esattamente quanto aveva perso. 1.200 euro vengono restituiti alla signora, che, stanca nel fisico e nella mente, entra in un negozio di abbigliamento all'altezza dell'incrocio con via Tiso e si riposa.