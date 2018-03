in foto: Marcello Venusti (da Michelangelo), Giudizio Universale, tempera grassa su tavola, 188,5×145 cm, inv. Q 139

Arriva a Houston, negli Stati Uniti, la mostra "Michelangelo e il Vaticano: capolavori dal Museo e Real Bosco di Capodimonte" dove resterà fino al 10 giugno 2018. Un'esposizione allestita con i capolavori del Museo di Capodimonte a Napoli, che indaga il rapporto tra Michelangelo e il Vaticano, 40 opere del XVI secolo (23 provenienti da Capodimonte, 18 disegni e 5 dipinti), molte delle quali furono commissionate o completate durante il pontificato di Alessandro Farnese, Papa Paolo III. Il papa che sovrintese al completamento dello stupendo affresco di Michelangelo, "Il Giudizio Universale" sulla parete dell'altare della Cappella Sistina.

La mostra presenta una copia unica del "Giudizio Universale" dipinta a olio di Marcello Venusti, proveniente proprio dalle collezioni di Capodimonte, come i due “cartoni”, ovvero i disegni monumentali di Michelangelo recentemente esposti anche al Metropolitan Art Museum di New York (dal 13 novembre 2017 al 12 febbraio 2018): Gruppo di Armigeri e Venere e Amore. La mostra di Houston presenta disegni, cartoni, dipinti, sculture e stampe del maestro rinascimentale Michelangelo e dei suoi predecessori e successori, tra cui Raffaello, Rubens, Tintoretto e Tiziano, tra cui due iconici ritratti di Papa Paolo III di Raffaello e Tiziano, provenienti sempre da Capodimonte.

L'elenco completo delle opere che hanno lasciato Capodimonte in direzione Stati Uniti sono: il "Gruppo di armigeri" a "Venere e Amore", due carboncini di Michelangelo Buonarroti, fino al "Giudizio Universale" di Marcello Venusti (da Michelangelo), passando per il "Cardinale Alessandro Farnese" e il "Mosè davanti al roveto ardente" di Raffaello Sanzio, fino al "Ritratto di Papa Paolo III a capo scoperto". Un gruppo di capolavori della storia dell'arte che per rivedere in Italia bisognerà aspettare fino a giugno di quest'anno.