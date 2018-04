Un padre e il figlio di 5 anni stavano attraversando la strada, quando il piccolo è sfuggito al controllo del genitore ed è stato investito, per fortuna in maniera non fatale, da una Fiat Panda. L'incidente è accaduto intorno alle 17.30 di giovedì 5 aprile sulla Strada provinciale 70 che collega Capodarsego alla frazione di Cavino, in provincia di Padova. Quando il bambino di cinque anni si è svincolato dal controllo del padre, ha incontrato sulla parte opposta della carreggiato un'auto guidata da una donna veneziana residente a Zelarino. La donna è riuscita a ridurre la velocità ed evitare di colpire in pieno il piccolo. L'impatto, meno violento di come sarebbe potuto essere, ha fatto comunque ruzzolare il piccolo per terra.

Scioccato il padre al momento dell'impatto e sconvolta anche l'automobilista. Gli stessi negozianti della zona si sono portati sul luogo dell'incidente, ma, quando il bambino ha cominciato a piangere, la paura si è ridotta. Secondo quanto riportato dai media locali, la piccola vittima è stata immediatamente trasportata in elisoccorso all'Ospedale di Padova e non sembra essere in pericolo di vita.