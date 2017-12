Il 2018 si aprirà con la Superluna più grande dell'anno. Condizioni meteo permettendo, chi vorrà potrà godersi lo spettacolo con il naso all'insù. Il nostro satellite, infatti, raggiungerà il perigeo, ovvero la minima distanza dalla Terra, lunedì 1 gennaio alle ore 22:56, arrivando a toccare la distanza di 356565 km (contro una distanza media di poco più di 384.000 km). E dopo poche ore raggiungerà anche la fase piena: una "coincidenza" che farà apparire la luna più grande e affascinante del solito, oltre che più luminosa.

"Questa Superluna è la seconda di una serie di tre consecutive, iniziata con la Luna Piena del 3 dicembre e che si concluderà con quella del 31 gennaio, quando ci sarà anche un'eclissi di luna, purtroppo non visibile dall'Italia – ha spiegato Gianluca Masi, astrofisico e responsabile scientifico del Virtual Telescope Project -. Sarà anche la più vicina e dunque più grande delle tre (circa 1000 km più vicina rispetto allo scorso 3 dicembre) e dell'intero 2018, che ci riserva solo le due Superlune piene di gennaio, più due Superlune nuove, dunque inosservabili, sebbene la differenza sia assai modesta e impercettibile".

La prima notte dell'anno, dunque, offrirà uno spettacolo unico. "Per immortalare questo momento, basta ottenerne una ripresa con un teleobiettivo da almeno 200 mm e ripeterla, con gli stessi identici strumenti, in occasione di una Luna Piena ordinaria. Il confronto tra le immagini evidenzierà la differenza. Potrebbe essere un’ottima esperienza anche perché fotografare il disco molto luminoso della Luna Piena non è più difficile che riprendere un paesaggio terrestre assolato", ha concluso Masi.