La Guardia costiera statunitense ha comunicato di aver interrotto le ricerche del 20enne britannico caduto da una nave da crociera della Royal Caribbean il giorno di Natale: lo riporta la CNN. Arron Hough, cantante e ballerino a bordo, faceva parte del cast di Grease, lo spettacolo che si tiene durante la crociera della Harmony of the Seas: è caduto in mare a 267 miglia a nord-ovest di Aguadilla, a Porto Rico. Royal Caribbean aveva comunicato che il ragazzo non si era presentato al lavoro il giorno di Natale, precisando che l’ultima volta che è stato ripreso da una telecamera era in piena notte, su uno dei ponti della nave che ospita il teatro, i negozi e i ristoranti.

Oggi, 28 dicembre, dopo 83 ore di ricerche e quasi 4.000 miglia quadrate scandagliate, la guardia costiera americana ha annunciato che ha interrotto la missione di salvataggio che coinvolgeva anche tre diversi aerei. "Siamo stati in contatto con i membri della famiglia di Hough durante i nostri sforzi di ricerca e sappiamo che questo è un momento molto difficile e doloroso per loro. Sospendere una ricerca è una delle decisioni più difficili da prendere in quanto primi soccorritori, e non è mai fatto alla leggera" ha detto il comandante Christopher Douglas della Coast Guard Sector San Juan.

Arron Hough ha frequentato la scuola di recitazione di Londra, Urdang Academy, secondo la sua pagina Facebook. Mercoledì, l'accademia ha pubblicato un messaggio su Twitter dicendo che stava "pregando" per lui e la sua famiglia. A luglio, la talent agency Russell Smith Associates aveva fatto sapere che il giovane si sarebbe unito al cast di Grease The Musical su Harmony Of The Seas. Il sito Web della Royal Caribbean afferma che Harmony Of The Seas ha vinto il titolo di nave da crociera più grande del mondo nel 2016. La nave costa un miliardo di dollari, può trasportare 6.780 ospiti e 2.100 membri dell'equipaggio.