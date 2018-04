Per il 2018 è stato innalzato il tetto di reddito per chiedere l’esenzione del pagamento del canone Rai per i cittadini con almeno 75 anni. Ora la nuova soglia si attesta a 8mila euro: qualunque over 75 rientri in questo criterio può chiedere di essere esentato entro il 30 aprile. Ma come possono fare per chiedere di non pagare il canone? È necessario presentare una dichiarazione sostitutiva con la quale viene attestato di avere i requisiti richiesti per poter usufruire dell’agevolazione. Il modello è scaricabile dal sito dell’Agenzia delle Entrate.

L’esenzione è prevista sin dal 2008, quando fu introdotta attraverso la legge finanziaria. Nel febbraio del 2018 si è deciso di aumentare la soglia per l’esenzione fino a 8mila euro. Il 4 aprile del 2018 è arrivato il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate che ha approvato le nuove istruzioni e la nuova modulistica.

I requisiti per accedere all’esenzione

Può accedere all’esenzione chi ha compiuto i 75 anni di età entro il termine del pagamento del canone, attualmente il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno. Chi ha compiuto 75 anni tra il primo agosto 2017 e il 31 gennaio 2018 ha diritto all’esenzione per intero; chi invece ha compiuto gli anni tra il primo febbraio e il 31 luglio 2018 ha diritto all’esenzione solo per il secondo semestre. Per avere accesso all’esenzione il cittadino non deve convivere con altre persone titolari di un proprio reddito, fatta eccezione per il coniuge e il soggetto unito civilmente. L’agevolazione vale per chi ha un reddito annuo (sommato a quello del coniuge o del soggetto unito civilmente) non superiore agli 8mila euro. L’esenzione vale per le televisioni (anche per più apparecchi) presenti all’interno dell’abitazione di residenza.

Come chiedere l’esenzione

Gli aventi diritti possono chiedere l’esenzione entro il 30 aprile. Per farlo devono inviare la dichiarazione sostitutiva tramite posta raccomandata, senza busta, allegando la copia di un documento valido di riconoscimento, all’indirizzo: Agenzia delle entrate, Direzione provinciale 1 di Torino, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino. La dichiarazione può essere anche inviata, se firmata digitalmente, attraverso un messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo: cp22.sat@postacertificata.rai.it. Un’altra possibilità per chi ha diritto all’esenzione è quella di consegnare il modulo in un ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate.

Nel modulo è necessario indicare le informazioni anagrafiche del richiedente e dell’eventuale coniuge o persona unita civilmente, oltre all’anno per cui si chiede l’agevolazione. Va inoltre dichiarato il reddito percepito nell’anno precedente (in questo caso il 2017).