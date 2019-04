Gli uomini delle Fiamme Gialle di Olbia hanno sequestrato il canile Europa e denunciato il presidente e il veterinario della onlus che gestisce la struttura per falso ideologico e detenzione di animali in condizioni di disagio.

I militari, coordinati dal Comando provinciale di Sassari e comandati dal colonnello Marco Salvagno, sono giunti sul posto stamattina e hanno potuto constatare le pessime condizioni in cui venivano custoditi gli animali, mettendo i sigilli alla struttura che si trova in zona Castel di Pedres. Il canile ospita 205 cani randagi "in uno stato incompatibile con la natura di animali domestici": a fronte di una capienza massima di 300 esemplari, la struttura ne conteneva più di 500 in condizioni igienico-sanitarie inadeguate e in box troppo piccoli.

I reati contestati all'associazione di volontariato "Movimento per la Biodiversità" che gestisce il canile, sono falsità ideologica nelle certificazioni emesse e maltrattamento di animali. I finanzieri del Nucleo mobile del gruppo di Olbia stanno tuttavia verificando se ci siano gli estremi per contestare altri reati ai responsabili della struttura, visto che nel canile sono stati rinvenute confezioni di cibo e diversi farmaci scaduti. In collaborazione con il servizio veterinario della Asl e con l'Ente nazionale protezione animali, i militari effettueranno controlli a tutti i microchip degli animali e a una loro ricollocazione in altre strutture.