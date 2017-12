Grande festa ieri, martedì 12 dicembre, a Canicattì, nella provincia di Agrigento. In casa Cammalleri la signora Filippa “Fifì” ha spento ben 106 candeline. Accanto a lei, ad applaudirla e festeggiarla, c’era come al solito la sorella maggiore, la signora Dedè che di anni ne ha ben 112. Non solo: al 106esimo compleanno della signora Fifì hanno partecipato anche altri parenti, tra cui la cognata 94enne e numerosi nipoti delle due sorelle, tutti avanti con l’età. Le due sorelle ultracentenarie – Filippa “Fifì” è nata il 12 dicembre 1911 e Diega “Dedè” il 23 ottobre del 1905 – vivono nella stessa casa a Canicattì.

La sorella Dedè è la maestra più anziana d’Italia – La sorella maggiore di Fifì, che si chiama Diega Cammaleri ma che per tutti a Canicattì è “zia Dedè”, lo scorso ottobre ha festeggiato 112 anni e l’anno precedente era stata premiata con una medaglia d’oro dall'allora ministro dell'Istruzione Stefania Giannini. Zia Dedè, infatti, è stata a lungo una insegnante, ormai la più anziana del Paese. E oltre a essere una delle donne più anziane d’Italia, zia Dedè è anche il Cavaliere più anziano della Repubblica. Diega Cammalleri è stata infatti insignita dal Capo dello Stato Sergio Mattarella dell'onorificenza di “Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica Italiana”, una pergamena che si aggiunge al “Diploma di benemerenza di prima classe per otto lustri di lodevole servizio nelle scuole elementari” conferitole il 18 luglio 1975 e a un riconoscimento del Ministro della Pubblica Istruzione “per la meritoria attività svolta da maestra”.