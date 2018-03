Non c'è due senza tre. Così, dopo lo scandalo di un cucciolo morto in stiva e di un altro spedito per errore all'altro capo del mondo, la United Airlines ne ha combinata una nuova: un aereo da Newark a St. Louis, Stati Uniti, è stato deviato dopo che il personale si è reso conto di aver imbarcato per sbaglio un cane che invece sarebbe dovuto andare ad Akron, nell’Ohio. Il volo 3996 ha così virato verso la reale destinazione del quattrozampe, prolungando di ben due ore una tratta che normalmente viene percorsa in metà tempo. Come ha dichiarato la portavoce della compagnia a stelle e strisce Natalie Noonan, "è stata scelta l’opzione più rapida per riunire il cane con la sua famiglia".

Ira dei passeggeri, a cui è stato fornito un risarcimento per il ritardo anche se rimane il mistero sull’importo e sul numero delle persone che erano a bordo del volo, come ha sottolineato la donna alla Cnn. Si tratta del terzo incidente con gli animali in una sola settimana pet la United Airlines. Lunedì scorso un cane è morto a bordo di un aereo United dopo che l’equipaggio ha costretto il padrone a farlo viaggiare nella cappelliera. Il giorno successivo un altro cucciolo è stato inviato per errore in Giappone mentre la sua destinazione era Kansas City. La questione è arrivata anche ai piani alti di Washington. Il senatore John Kennedy ha infatti scritto ai vertici della compagnia chiedendo spiegazioni sul perchè “18 dei 24 animali morti l’anno scorso sulle linee aeree Usa erano stati affidati a United, e altri 13 l’anno precedente”, mentre le compagnie Delta Airlines e American Airlines hanno fatto registrare solo due morti di animali domestici ciascuna.