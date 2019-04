Un grave incidente si è verificato venerdì mattina 26 aprile sulla statale 647 Bifernina, al km 49, tra Lucito (Campobasso) e Larino. Intorno alle 10.30 di questa mattina un trentunenne di Larino alla guida di un autocarro ha perso, per motivi ancora da accertare, il controllo del mezzo pesante che, dopo aver divelto parte del guardrail, è precipitato dal viadotto del Liscione da quindici metri di altezza ed è finito nella diga, in una zona fortunatamente con poca acqua. A dare l’allarme, secondo quanto ricostruiscono i media locali, sono stati il fratello e il padre del conducente del mezzo che seguivano l’autocarro con a bordo il trentunenne e un passeggero. Entrambi gli uomini precipitati in acqua, fortunatamente, si sono salvati.

Il conducente del mezzo pesante incastrato nelle lamiere – A quanto ricostruito, il conducente del veicolo è rimasto incastrato nella cabina parzialmente sommersa dall'acqua mentre il passeggero è riuscito ad uscire da solo e mettersi in salvo. A salvare il trentunenne sono poi intervenuti i Vigili del Fuoco di Termoli (Campobasso) insieme ai colleghi di Campobasso e alla squadra operativa del nucleo Saf che, con difficoltà, hanno estratto il giovane dalle lamiere del mezzo. L’uomo è stato quindi affidato alle cure del personale sanitario del 118 e trasportato all'ospedale Cardarelli di Campobasso. Le sue condizioni di salute al momento non sono note.