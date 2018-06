Un terribile incidente stradale è costato la vita a quattro cavalli nella prima mattinata di giovedì lungo il tratto autostradale che collega la A6 alla A10 in prossimità di Savona, in Liguria. Lo schianto intorno alle 6.30 quando il grosso camion adibito al trasporti animali ha improvvisamente sbandato andandosi a schiantare contro il guardrail che delimita la carreggiata all'altezza di un ponte. Nell'impatto è rimasto ferito il camionista, un uomo di 32 anni che è stato soccorso dal personale del 118 giunto sul posto e poi trasportato all’ospedale di Savona in codice giallo. Ad avere la peggio però sono stati alcuni dei cavalli all'interno del tir, rimasti schiacciati contro il parapetto.

I veterinari accorsi sul luogo dello schianto, infatti, purtroppo hanno dovuto constatare il decesso di quattro dei sei cavalli che si trovavano a bordo del camion. Un altro esemplare è rimasto ferito, mentre il sesto è incolume. Secondo quanto accertato dalla polizia stradale di Mondovì , intervenuta sul luogo dello schianto per i rilievi del caso, i cavalli stavano viaggiando da Torino a Sanremo dove avrebbero dovuto disputare una gara internazionale. In particolare i 6 cavalli provenivano da un centro ippico di Orbassano i cui responsabili sono accorsi sul luogo dell’incidente per assistere i 2 animali sopravvissuti. "Siamo distrutti per quanto accaduto, noi vogliamo molto bene ai nostri cavalli" hanno spiegato. Sul posto anche i vigili del fuoco e gli operatori autostradali per la rimozione del mezzo pesante. L'incidente ha comunque richiesto la chiusura del tratto interessato con inevitabili ripercussioni sul traffico.