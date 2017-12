Tragico incidente stradale nelle scorse ore nello stato del Texas, negli Stati Uniti. Un camion dei pompieri che era in servizio nella zona è rimasto coinvolto in un tragico schianto con un'altra vettura che viaggiava in senso opposto, finendo la sua corsa fuori strada e capovolgendosi al lato della carreggiata. L'incidente è costato la vita ad una persona, l'uomo che era al volante dell'auto, e il ferimento di due vigili del fuoco che erano sul camion antincendio. L'episodio in una zona agricola dello Stato, nella contea di Hunt, nelle prime ore del mattino di giovedì.

Secondo la polizia stradale del Texas, intervenuta sul posto con i soccorsi medici e i colleghi dei pompieri coinvolti, il mezzo pesante dei vigili del fuoco avrebbe improvvisamente sbandato per evitare la vettura che veniva di fronte e che aveva invaso la sua corsia. Il camion ha sterzato verso sinistra finendo a sua volta nell'altra corsia e poi sul terreno ribaltandosi su un lato. La vettura invece si è schiantata poco più avanti e ha preso fuoco non lasciando scampo all'automobilista. Quando è stato estratto dall'abitacolo, l'uomo era già morto. Soccorsi e trasportati in ospedale invece i due pompieri le cui ferite però non sarebbero gravi.