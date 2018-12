Dramma a Camerano, in provincia di Ancona, dove un bambino di circa un anno è morto la notte scorsa. Una tragedia che si è consumata proprio durante le feste di Natale. Al momento non è chiaro il motivo del decesso. Secondo le informazioni apprese, il piccolo aveva avuto febbre e catarro. A dare l'allarme sono stati i genitori che hanno chiamato l'ambulanza, preoccupati per le condizioni di salute del bimbo, che faceva fatica a respirare. Sul posto, intorno alle ore 4, è intervenuto il personale sanitario del 118 e della Croce gialla di Camerano.

I soccorritori hanno fatto il possibile per salvarlo, tentando di rianimarlo ma per il bimbo non c'è stato purtroppo nulla da fare. Sul corpicino sarà disposta l'autopsia per accertare le cause della morte. Per fare chiarezza sulle dinamiche dell'accaduto è necessario attendere i risultati degli esami.