Marzio Fagioli, un ragazzo di 21 anni originario di Pomezia ma residente a Cambridge, è stato brutalmente picchiato da una baby gang la sera del 28 aprile; il giovane da tempo vive in Inghilterra, dove si è trasferito per inseguire le sue grandi passioni per la scrittura e la regia: "Stavo tornando dall'Addenbrooke's Hospital – ha raccontato a Roma Today – dove ero andato da trovare la mia ragazza che lavora lì. Siamo colleghi. Stavo tornando a casa in bici, nella zona di Trumpington quando ho incrociato questi tre giovani. Avranno avuto circa 16 anni. Comunque molto giovani".

La baby gang prende di mira Marzio: prima lo insultano, poi lo scaraventano a terra e lo riempiono di calci e pugni, senza tuttavia rapinarlo di nulla, come si trattasse di puro e semplice divertimento. Marzio, caracollante, rientra a casa. Chiama i soccorsi e viene accomoagnato all'Addenbrooke's Hospital: "Mi hanno medicato subito". I medici gli riscontrano un occhio nero e ferite superficiali alla testa e alle mani, ma malgrado le lesioni e lo spavento Marzio scrive: "Voglio solo dire che non sono arrabbiato. Non ho risentimenti o rancori verso i 3 adolescenti che mi hanno fatto questo in faccia. Anzi, mi dispiace per loro. Mi dispiace per l'intera classe sociale e per la generazione che rappresentano. La rabbia e la violenza gratuita che ho ricevuto lunedì sera sono solo un altro esempio della nostra società rotta e dei risultati di un cattivo genitore – prosegue il 21enne di Pomezia – che potrebbe essere stato presente anche nelle generazioni precedenti. Come un ciclo, è una conseguenza di cattivi genitori che portano i figli a diventare cattivi genitori e così via".

Marzio, nel suo lungo messaggio ai suoi aggressori, conclude: "Volevo solo dirvi che mi dispiace. Mi dispiace davvero per la rabbia che avete represso dentro voi stessi che vi ha portato a fare questo. Voglio essere chiaro perché non sono io l'unica vittima, anche tu lo sei. Siamo tutti vittime dei nostri dintorni che ci porta a diventare le persone che siamo. Vorrei che tu cresca per essere più maturo, comprensivo e amorevole. Questo è il motivo per cui il mio obiettivo principale è cercare di migliorare la società, creare un ambiente migliore per i miei discendenti in cui vivere. Per favore cercate di capire, e mantenete la mente aperta riguardo a questo incidente e verso quegli adolescenti, perché questo potrebbe essere il primo passo verso tutti noi che stiamo insieme per discutere come migliorare le cose".