Una sospensione dal lavoro di due giorni e l'equivalente decurtazione dello stipendio: è costata cara a due vigili di Camaiore, in Toscana, la decisione di mettersi in fila per acquistare i biglietti per il concerto di Renato Zero, vicenda che aveva causato non poca indignazione tra i cittadini.Il provvedimento è arrivato infine a seguito di un’inchiesta. Il comandante Claudio Barsuglia aveva trasmesso infatti tutta la documentazione raccolta al segretario generale del Comune che ha dunque preso i provvedimenti del caso.

La storia, raccontata per la prima volta sulle pagine del Tirreno, risale al luglio dell'anno scorso, quando due agenti di polizia municipale in divisa e in servizio erano stati sorpresi in fila durante il proprio turno di lavoro per comprare i biglietti di un concerto di Renato Zero. Gli altri clienti del punto vendita, decisamente esterrefatti nel vedere dei vigili in quel contesto, avevano scattato delle foto che ritraevano infatti i due in un luogo pubblico. Dalle immagini non era chiaro il luogo in ci si trovassero.

Quel che è certo è che era scattato un passaparola intensissimo arrivato anche alle orecchie del comandante Barsuglia il quale aveva avviato una verifica dei fatti. La notizia, che inizialmente era sembrata priva di fondamento, era stata invece confermata e i due vigili erano stati identificati. Da lì era quindi partita l’inchiesta e dopo qualche mese è arrivato il provvedimento: sono stati sospesi per due giorni dal servizio. La conseguenza di questa misura è stata anche la decurtazione dallo stipendio dei due giorni non lavorati.