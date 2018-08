Una famiglia distrutta da un incidente stradale. Salvatore Barba e i suoi due figli, Enzo e Flavia, originari di Mussomeli, sono le vittime di un terribile scontro frontale tra un'auto e un camion, verificatosi la notte scorsa, tra giovedì 23 e venerdì 24 agosto, all'imbocco della statale 626 Caltanissetta-Gela, alle porte del capoluogo nisseno. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, lo schianto pare sia avvenuto durante un tentativo di sorpasso azzardato. Il padre e i figli, che stavano tornando da un matrimonio, sono deceduti sul colpo a bordo della loro Fiat 500 X. Il conducente del mezzo pesante, contro il quale ha impattato l'auto della famiglia Barba, che procedeva in direzione opposta alla sua, ha cercato di evitare lo scontro, centrando il guardrail e finendo nel terreno, ed è rimasto ferito. L'uomo, 38enne residente a Ragusa, è ancora sotto choc.

Solo qualche ora prima della tragedia, Enzo aveva condiviso sul proprio profilo Facebook una foto con la cugina Fabiola, convolata a nozze. La famiglia Barba era molto conosciuta a Mussomeli, perché da anni possiede una cartoleria nella centrale via Palermo. Sono in corso le indagini delle forze dell'ordine per cercare di ricostruire l'esatta dinamica di quanto avvenuto. Intanto, sono tanti i messaggi di cordoglio apparsi sui social network in ricordo di Salvatore e dei suoi figli. "Sono stato in negozio da loro. Mai avrei immaginato che neppure ventiquattrore dopo avrei pianto la loro scomparsa. Una tragedia che sconvolge le nostre esistenze e ancora una volta ci mette di fronte alla crudezza della vita. Ciao Enzo, ciao Flavia, ciao Salvatore. Il cuore straziato di Mussomeli vi abbraccia", ha scritto un utente su Facebook. "Con grande tristezza, dopo avere passato ieri una giornata felice. Oggi sono volati in cielo a causa di un incidente stradale Enzo Barba, sua sorella Flavia e il suo Papà. Che il Signore abbia misericordia di loro", ha sottolineato un altro.