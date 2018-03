in foto: Vincenzo Pesce, 30 anni (Facebook).

E' morto a bordo della sua moto, tra le sue passioni più grandi, Vincenzo Pesce, 30 anni di Mazzarino, in provincia di Caltanissetta. Il giovane è rimasto vittima di un incidente stradale verificatosi lo scorso pomeriggio lungo la strada statale 190 Gela-Mazzarino. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, il giovane ha perso il controllo del mezzo che guidava, per cause ancora in via di accertamento, andandosi a schiantare contro un furgone. Inutili si sono rivelati i soccorsi: i sanitari del 118 giunti sul luogo della tragedia non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso, dal momento che era morto sul colpo.

Intanto, sono in corso le indagini da parte delle forze dell'ordine per cercare di ricostruire con esattezza la dinamica di quanto successo. Sotto choc è tutta la comunità locale, soprattutto i familiari e gli amici di Vincenzo, che sui social network hanno lasciato messaggi di cordoglio e in suo ricordo. "Con estremo dolore, annuncio la scomparsa del nostro nuovo e giovane socio Vincenzo Pesce (di Mazzarino), a causa di un incidente stradale avvenuto stamane in moto", ha scritto un utente, "Ci mancherai tantissimo, centauro", ha fatto eco un altro.