Come vi abbiamo raccontato, ieri l'assemblea di Sinistra Democratica ha rappresentato una anticipazione di quella che si annuncia come la vera e propria resa dei conti in casa PD. Durissimi sono stati i toni di alcuni interventi, in particolare per quel che concerne la linea tenuta da Renzi e dalla segreteria nel corso della campagna elettorale e la scelta di Martina come reggente, che appare in sostanziale continuità con il passato.

A far discutere, però, è stato anche l'intervento di Carlo Calenda nella discussione che si è sviluppata successivamente. Il ministro dello Sviluppo Economico, neo-tesserato al Partito Democratico, dapprima ha provato a stemperare i toni, spiegando come la crisi del PD debba essere letta inserendola in un contesto più ampio, ovvero la crisi "epocale per l'Occidente, l'Italia e i progressisti". Poi ha elogiato gli ultimi governi guidati da esponenti del Partito Democratico: "I Governi Renzi e Gentiloni sono stati tra i migliori della storia italiana, la riforma istituzionale avrebbe cambiato verso al Paese. La sconfitta è figlia della crisi del modello occidentale liberal – democratico e delle paure diffusse, ma anche di un messaggio troppo semplicistico sul superamento della crisi e su un futuro semplice".

Una dichiarazione che ha trovato la caustica risposta di Matteo Salvini, affidata ai suoi profili social: "Governi migliori della storia? Calenda avrà mangiato pesante".

Il ministro ha però replicato subito

Calenda, che ha sempre detto di non essere contrario a un governo del Presidente "un governo istituzionale, un governo di tutti", ribadisce anche il suo no a un esecutivo con i 5 Stelle: "Ho provato a lavorare con loro su Roma e il risultato è stato molto scoraggiante da tutti i punti di vista. Sconsiglierei di ripetere esperimento a livello nazionale".