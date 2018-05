Nur Alam Shah, uno dei calciatori più noti di Singapore e atleta del Woodlands Wellington Football Club, è morto venerdì scorso, 18 maggio, a causa di un arresto cardiaco. Dopo aver appeso le scarpe al chiodo, l'ex calciatore all'età di 38 anni aveva deciso di dedicare le sue competenze ai più giovani, fondando il Combine Schools Football Club, società specializzata nella formazione di giovani atleti di 14, 15 e 16 anni che sovente venivano fatti giocare in tornei internazionali.

Di recente però Nur Alam Shah era balzato agli onori delle cronache a Singatore per un'altra ragione, una situazione familiare estremamente difficile che vede protagonista suo figlio, di 5 anni: il piccolo infatti è affetto da una rara malformazione cardiaca che mette a repentaglio la sua vita. Proprio per questo il padre alcune settimane fa aveva avviato una campagna di raccolta fondi per poter curare il bambino, che va operato con la massima urgenza affinché la sua malattia non rischi di diventare invalidante o ne comprometta la sopravvivenza stessa.