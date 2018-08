in foto: Miryam e Claudia (Facebook).

La Puglia piange tre delle dieci vittime della piena del torrente Raganello a Civita, in provincia di Cosenza. Si tratta di Gianfranco Fumarola, di Cisternino, in provincia di Brindisi, di Miryam Mezzolla di Torricella (Taranto), e di Claudia Giampietro di Conversano (Bari). Sono morti mentre facevano un'escursione nelle famose Gole del Raganello, nel versante calabrese del Parco nazionale del Pollino, travolti dall'acqua del fiume ingrossata dalle incessanti piogge. L'uomo, 43 anni, era un agente della polizia penitenziaria. È deceduto in ospedale a causa di un trauma toracico. Appassionato di sport, lascia la moglie e tre figli i quali, secondo indiscrezioni che devono ancora essere confermate, erano con lui nel momento della tragedia e che si sarebbero salvati aggrappandosi a dei rami.

Le altre due vittime sono due giovani modelle: la 27enne Miryam Mezzolla e Claudia Giampietro. Amiche per la pelle, avevano condiviso insieme tanti viaggi, come testimoniano le foto sui profili delle due su Facebook. Sempre sui social network i loro cari stanno lasciando nelle ultime ore numerosi messaggi di cordoglio. "Oggi il mio cuore è rotto a metà, Claudia e Miryam non ci credo, due bellezze per sempre", ha scritto un utente; "Spensierate e belle come il sole. Non è per niente giusto", ha sottolineato un altro. E poi ancora: "Un'escursione andata male non si può morire così. Siate sempre felici e con il sorriso stampato in faccia. . . Amiche indivisibili".

Sono stati rintracciati, invece, e sono in buone condizioni altri tre giovani pugliesi di 21, 22 e 23 anni, che erano stati inseriti nella lista delle persone disperse dopo la piena del torrente Raganello. I tre si erano accampati in località Valle d'Impisa, a monte della zona del disastro e dove i cellulari non hanno campo. A dare notizia del loro ritrovamento è stata un'amica che attraverso un tweet ha informato le forze dell'ordine dicendo "sono vivi".