Scene da film d'azione nelle scorse ore lunghe le strade calabresi. Un commando armato infatti ha dato vita ad uno spettacolare assalto ad un furgone portavalori carico di denaro, riuscendo a fermarlo e a portarsi via un ingente bottino che, secondo un prima valutazione, si aggirerebbe intorno ai 700mila euro. L'episodio nella mattinata di giovedì sulla strada provinciale che da San Procopio conduce a Melicuccà, nella città metropolitana di Reggio Calabria. Secondo una prima ricostruzione, l'assalto pare opera di professionisti. Il furgone, carico di denaro che doveva consegnare a vari uffici postali della zona, infatti probabilmente era seguito da tempo. I malviventi, un gruppo composto da non meno di cinque persone, tutte armate e con il volto coperto, ha affiancato il mezzo e per farlo fermare ha cominciato sparare all'impazzata poco prima dell'abitato di Melicuccà, piccolo centro della Piana di Gioia Tauro,

I vigilantes a bordo del mezzo sono stati costretti a fermarsi dopo lo speronamento e a consegnare le somme che stavano trasportando. Dopo aver arraffato il bottino nella maniera più rapina possibile, il commando si è allontanato repentinamente a bordo della vettura con la quale era arrivato, un Fiat Punto, facendo perdere le proprie tracce. Nel corso del blitz, a una delle guardie giurate sarebbe stata anche sottratta la pistola. Dopo l'allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Palmi che, insieme ai colleghi dei vari reparti dell'arma, hanno immediatamente scatenato una caccia all'uomo in tutta la zona sella Piana di Gioia Tauro e della provincia di Reggio Calabria per cercare i malviventi.

Oltre ai vari reparti territoriali dell’Arma, nelle operazioni di ricerca è stato dispiegato anche il gruppo dei Cacciatori di Calabria. In volo si è alzato anche un elicottero che sta perlustrando la zona ma fino a questo momento senza esito. L'auto dei rapinatori, che risulta rubata, infatti è stata poco dopo abbandonata in strada mentre i malviventi si sono dileguati lungo le strade interne forse a bordo di altri mezzi in attesa