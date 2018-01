Tragedia nelle scorse ore nella tendopoli per migranti di San Ferdinando, nella Piana di Gioia Tauro, in Calabria, tristemente famosa come il ghetto dei braccianti pagati pochi centesimi per lavorare in nero nei campi agricoli della zona. Un migrante è morto carbonizzato mentre altri sono rimasti ustionati dalle fiamme di un devastante rogo che ha distrutto centinaia di baracche e giacigli di fortuna dove vivevano oltre un migliaio di migranti. La vittima è una donna nigeriana di 30 anni, Amine, il cui cadavere carbonizzato è stato trovato dai vigili del fuoco in una delle baracche. I feriti più seri sono altre due donne, ricoverate per ustioni nell'ospedale di Polistena.

Il bilancio della tragedia poteva essere anche magiare viste che le fiamme si son sviluppate durante la notte fra venerdì e sabato cogliendo di sorpresa e nel sonno molti braccianti. Resta però ora l'emergenza per i sopravvissuti dopo che la tendopoli in cui si è sviluppato l'incendio è stata sgomberata. Secondo il prefetto di Reggio Calabria Michele di Bari, che questa mattina ha presieduto una riunione urgente del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica a cui hanno preso parte i vertici provinciali di polizia, carabinieri, guardia di finanza, Protezione civile e Procuratore della Repubblica di Palmi, il rogo non sarebbe di origine dolosa.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, è probabile che le fiamme si siano originate dal fuoco acceso nelle baracche per riscaldarsi dal freddo durante la notte e che presto sarebbero andate fuori controllo. A fare pensare a questa ipotesi il fatto che le fiamme si sarebbero sviluppate da una zona centrale della tendopoli estendendosi poi al resto della struttura.