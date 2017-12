Al termine di una lunga inchiesta i carabinieri di Aprigliano, in provincia di Cosenza, hanno eseguito ieri un decreto di sequestro nei confronti di M. C., 40 anni, accusato di peculato nei confronti del Comune di Rota Greca prima, e poi dal 2011 impiegato anche presso quello di Aprigliano. L'uomo servendosi in modo del tutto arbitrario del proprio potere di accesso ai capitoli di spesa del Comune di Aprigliano, per anni avrebbe distratto fondi pubblici nella disponibilità dell’Ente, dirottandoli verso conti correnti a lui intestati presso vari istituti di credito della Provincia di Cosenza.

Complessivamente i fondi sottratti in modo illecito sono stati quantificati in 121.158,41 euro in un periodo compreso tra marzo 2015 e settembre 2017. Il sistema utilizzato da M. C. era molto semplice: ponendo a fondamento fittizio dei propri movimenti delibere comunali realmente esistenti, effettuava verso i propri conti correnti, mensilmente, bonifici di importo variabile, compresi tra 500 e 2.500 euro. Tali cifre, prelevate da capitoli di bilancio di volta in volta diversi, non destavano alcun sospetto tra gli organi deputati a vigilare sulle somme di denaro in entrata ed uscita dalla casse del Comune, poiché celate tra migliaia di movimenti bancari.

A conclusione di specifiche verifiche documentali e accertamenti patrimoniali, i carabinieri nel pomeriggio hanno proceduto all’esecuzione del sequestro per equivalente della somma sottratta dal dipendente comunale, ponendo sotto sequestro sia l’automobile che una casa a Cosenza a lui intestate. Contestualmente l’Amministrazione comunale di Aprigliano ha provveduto a sospendere il funzionario dalla propria attività lavorativa quotidiana presso il Comune, in attesa di eventuali, ulteriori provvedimenti che l’Autorità giudiziaria riterrà opportuno adottare.