in foto: Il braccio di Chiara, stretto tra le mani del suo soccorritore (Facebook).

Tra gli escursionisti tratti in salvo dalla piena del Raganello, in provincia di Cosenza, in Calabria, c'è anche una bambina di soli 9 anni. Il suo nome è Chiara. I soccorritori l'hanno trovata accanto a un cadavere, infreddolita e in stato di choc. A riferirlo è stato il dirigente medico dell'elisoccorso regionale Calabria Pasquale Gagliardi: "Era semicosciente ma molto spaventata. L'abbiamo trovata accanto ad un cadavere e da quello che ho saputo in seguito, quasi certamente i genitori sono tra le vittime". Trasferita all'ospedale Cardarelli di Napoli, i medici si stanno prendendo cura di lei, data la gravità delle sue condizioni dovute all'ingestione di fango e sabbia e all'ipotermia. Probabilmente la piccola era giunta nel Parco del Pollino insieme alla mamma e al papà, anche se ancora non è giunta alcuna conferma ufficiale sull'effettiva dinamica.

"Ce la farai, piccola", ha poi scritto su Facebook Gagliardi, postando una foto del braccio di Chiara ricoperto dal fango e stretto in un abbraccio. Prima ancora, aveva condiviso un'altra immagine, con la bambina che lo abbraccia nel momento del salvataggio. "Da questo momento, questa è la foto della mia vita", ha detto. E poi ancora, ha raccontato gli attimi in cui è cominciato il lungo lavoro di ricerca dei corpi nelle gole profonde del Raganello: "Ho davanti agli occhi ogni fotogramma, il terrore, la paura, il gelido freddo!!Negli occhi di chi ho soccorso e forse una domanda abortita nella loro mente… sarò rimasta orfana? Saranno vivi quelli che erano con me? Oggi sono sceso all'inferno". Intanto, dopo i 10 morti finora accertati, continuano le ricerche dei soccorritori dei dispersi. A quanto pare, gli escursionisti in gita in quest'area del Parco nazionale del Pollino a Civita, travolti dalla piena del torrente, ingrossato a causa della pioggia, sono 36.