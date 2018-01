Non era capace di intendere e di volere Angelo Dessì, l’uomo di cinquantasei anni che il 30 luglio dello scorso anno ha ucciso con una quarantina di coltellate l'anziana madre di ottantasei anni, Paola Schifino. Lo ha stabilito una perizia dello specialista Giampaolo Pintor che ha portato il Gup del Tribunale alla decisione di assoluzione dell'uomo. Il delitto si consumò nella loro casa a Quartu Sant'Elena, nel Cagliaritano, e dopo l’omicidio fu lo stesso Angelo Dessì a costituirsi ammettendo di aver ammazzato la donna. Già da tempo l’uomo era in cura per disturbi psichiatrici e ora il Gup ha disposto per lui un ricovero in un centro specializzato, una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza. Lette le conclusioni della perizia decisa dal Giudice, anche il pm Alessandro Pili ha chiesto l'assoluzione per incapacità di intendere e di volere.

L’omicidio di Paola Schifino il 30 luglio 2017 a Quartu Sant’Elena – Quando la polizia arrivò nell’appartamento di Quartu Sant’Elena la vittima aveva ancora un coltello conficcato nell’addome. La donna era stata colpita una quarantina di volte e alcune coltellate avevano colpito organi vitali. Stando alla ricostruzione degli investigatori, Angelo Dessì avrebbe aggredito la madre dopo aver mangiato con lei in cucina. In seguito a una discussione l’uomo avrebbe perso il controllo e, impugnato un coltello da cucina, ha colpito ripetutamente l’anziana che ha cercato di difendersi proteggendosi con le braccia. Dopo averla uccisa, l’uomo è andato in camera e si è seduto sul letto. Poi ha chiamato il fratello confessando l’omicidio. Quando sono arrivati gli agenti e i medici del 118 l’uomo gridava frasi sconnesse. È emerso subito che Dessì era in cura per problemi psichici ma fino a quel momento apparentemente non era mai apparso violento.