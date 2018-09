Non ce l’ha fatta Angela Manca, la donna di sessantaquattro anni che ieri nella sua casa di Mandas, in Sardegna, ha ucciso i suoi due figli gemelli di quarantadue anni, entrambi disabili e allettati. Dopo il duplice omicidio la mamma ha rivolto il fucile da caccia usato per uccidere i figli contro se stessa e ha sparato ferendosi gravemente all’addome. È stata portata in ospedale dove ha subito un lungo e delicato intervento chirurgico, ma da quanto si apprende le sue condizioni sono precipitate nella tarda mattinata di oggi. Per tre ore i medici dell'ospedale Brotzu di Cagliari avevano lavorato per rimuovere i pallini conficcati nell'addome e ricomporre le ferite, ma la sessantaquattrenne aveva perso moltissimo sangue. Concluso l’intervento chirurgico, Angela Manca era stata trasferita nel reparto di Rianimazione dell’ospedale cagliaritano e tenuta costantemente sotto osservazione: alla fine però il suo cuore ha smesso di battere.

Il dramma familiare di Mandas – I carabinieri della Compagnia di Dolianova stanno ancora lavorando per ricostruire nei dettagli quanto accaduto giovedì nell'abitazione al numero 15 di via vico Salvatore Angelo Corrias, una tragedia che ha sconvolto tutto il paese. Angela Manca, vedova da una decina di anni e che stando a quanto emerso da tempo manifestava preoccupazione per i due figli disabili Paolo e Claudio Caledda, avrebbe aperto la cassaforte dove il genero custodiva un fucile da caccia regolarmente detenuto e sarebbe entrata nella camera dei figli per ucciderli. Poi ha rivolto l'arma verso se stessa sparandosi un colpo all'addome. Al momento della tragedia la signora Manca era sola in casa: l’altra figlia, medico di famiglia nell'Oristanese, si era momentaneamente allontanata dal paese con il marito. A dare l’allarme alle forze dell’ordine sono stati i vicini di casa.