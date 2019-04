Verrà prelevato un campione di Dna dal teschio trovato giovedì mattina sulla spiaggia di Giorgino, lungo la statale 195, al km 6, tra Cagliari e Capoterra. Il frammento poi verrà confrontato con i Dna presenti nella banca dati delle persone scomparse per tentare di risalire all’identità dei resti. Stando a quanto emerso finora, osservando le dimensioni del teschio, dovrebbe appartenere a un adulto, probabilmente a una donna. Inizialmente, dopo il macabro ritrovamento in spiaggia, si era ipotizzato potesse appartenere a un bambino e il pensiero era andato alla piccola Esperanza Lara, la bimba rom di 20 mesi scomparsa proprio da Giorgino poco prima di Natale, ma l’ipotesi è stata poi scartata: la dentatura è troppo grande per essere quella di una persona ancora nella fase dello sviluppo. Il teschio è completamente scarnificato, probabilmente dalla permanenza in mare, manca la mascella e alcuni denti. Sarebbe stata scartata anche l’ipotesi che possa trattarsi dei resti di un migrante morto in mare dopo un naufragio a causa di alcune otturazioni nei denti, particolare raramente riscontrabile nei migranti.

Il ritrovamento è avvenuto grazie a un frequentatore della spiaggia in Sardegna – Il ritrovamento è avvenuto giovedì 25 aprile grazie a un frequentatore della spiaggia di Giorgino, che mentre passeggiava sul lungomare ha notato quel cranio, forse portato a riva dalle mareggiate degli ultimi giorni, che spuntava dalla sabbia e immediatamente ha dato l’allarme al 113. Sul posto sono subito arrivati gli agenti della Squadra volante, della Mobile e della Scientifica, quest'ultimi che hanno preso il teschio impegnati nelle analisi del Dna. In corso le indagini.