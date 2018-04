Ci ha vinto diverse medaglie e numerosi titoli italiani. Ed ora, senza di lei, non può neanche muoversi. Nella scorsa notte infatti Walter Puddu, pluricampione disabile di atletica dell’assocazione Sa.Spo, si è visto derubato della sua speciale carrozzina da corsa. I ladri hanno scassinato la sua auto parcheggiata in una strada a Cagliari, prima di fuggire con la sedia a rotelle. 50 anni, da 31 privato dell'uso delle gambe dopo un incidente stradale, Puddu dalle colonne dell'Unione Sarda ha lanciato un appello ai ladri. "Quella carrozzina non ha alcun valore, per favore restituitemela, altrimenti non posso più allenarmi. Non ha valore e ho paura che finisca nel mercato del ferro vecchio". La sedia a rotelle infatti è adatta appunto a correre su strada e può essere utilizzata solo nella ristretta cerchia degli atleti disabili. "Ma non ha solo un valore economico e storico. Ha anche un valore di libertà. Mi hanno privato della mia libertà. A me serve per la salute", ammette. Il furto è avvenuto in via Portoscalas, nel cuore di Stampace: "Ma che atto vile e incivile… Non se ne fa nulla della carrozzina a meno che non sia handicappato. Io ora mi trovo indifeso".

La Sa.Spo Cagliari nasce nel 1982 con lo scopo di favorire l’inserimento della persona disabile nella società attraverso la pratica di attività sportive. L’associazione è stata riconosciuta dal CIP Centro di Avviamento allo Sport Paralimpico (C.A.S.P.) strumento che favorisce la costruzione di un processo educativo sportivo nelle persone con disabilità sia fisica che intellettiva.