in foto: Romina Argiolas e il piccolo Francesco (L’Unione sarda).

Quando sono cominciate le doglie ha chiesto al marito di accompagnarla in ospedale, ma il piccolo che portava in grembo aveva troppa fretta di venire al mondo. Così, assistita dal papà, ha partorito a bordo della sua auto al bivio di Nurri, in provincia di Cagliari. È questa la storia, raccontata da L'Unione sarda, di Romina Argiolas, di Sadali, e di suo figlio Francesco, che per fortuna stanno bene. "Un'emozione grandissima, tanto quanta è stata la paura", ha raccontato la donna ora che può tirare un sospiro di sollievo dopo gli attimi di ansia, durante i quali è stata costretta a dare alla luce il bambino sul sedile della sua vettura.

Tutto è cominciato due giorni fa, quando Romina, che fa l'estetista, ha cominciato a sentire dei dolori sempre più forti al basso ventre. "Mi consideravo un po' esperta, dato che ero al terzo parto, ma non potevo prevedere lo svolgersi così rapido della situazione – ha ricordato -. Ho telefonato al mio compagno, che era a Macomer, e quando è arrivato siamo saliti in macchina per raggiungere l'ospedale più vicino. Ho capito però che il tempo era poco, e intanto avevamo chiamato anche un'ambulanza, perché ci venisse incontro". In effetti, la situazione è precipitata in pochi minuti. "Sapevo che quei dolori, sempre più forti, significavano una cosa sola – ha continuato la donna -. Il bambino voleva nascere, sentivo ormai la testa che usciva, e quindi ci siamo fermati al bivio di Nurri. Lì, sul sedile della macchina, è nato nostro figlio Francesco".

Poco dopo è arrivata anche l'ambulanza, che ha trasferito la mamma e il bambino, con il cordone ombelicale ancora attaccato, dritti all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari dove hanno ricevuto tutte le cure necessarie. "Francesco sta benissimo, pesava alla nascita 3 chili e 320, ed era lungo 53 centimetri – ha concluso soddisfatta Romina -. Non potrò mai dimenticare questa gioia immensa, ma anche la grande paura che abbiamo provato su quella strada, dove spesso il telefonino non prende e in casi di emergenza i rischi sono tanti".