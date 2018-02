Intorno alle 22.30 di venerdì 9 febbraio un giovane ghanese di 19 anni, Richard Amissah, è stato ucciso in un centro di accoglienza per migranti a Villacidro, in provincia di Cagliari. Secondo la ricostruzione dell'accaduto, è esplosa una violenta lite per motivi ancora da chiarire, che si è conclusa con l'omicidio del 19enne ad opera di Nosa Igibinosa, 21enne nigeriano anch'egli ospite del centro. L'assassino ha usato un coltello per sferrare più fendenti, che hanno colpito la vittima al torace e all'addome. Amissah è stato lasciato dall'aggressore al suolo agonizzante, mentre gli altri ospiti chiamavano il 118 e si adoperavano per soccorrere come potevano il giovane ghanese.

I soccorsi, giunti sul posto, hanno trovato la vittima già priva di sensi ed ogni tentativo di salvarla è stato vano. In nottata sono arrivati anche i carabinieri della Compagnia di Villacirdo, che hanno trovato Igibinosa nella cucina dello stesso centro con mani e vestiti sporchi di sangue. L'uomo è stato bloccato e portato immediatamente nel carcere di Uta, in provincia di Cagliari. Come da procedura, sono in corso accertamenti anche sui locali che ospitano il centro di accoglienza e che sono ricavati in due appartamenti all'interno di una palazzina di Villacidro, posti momentaneamente sotto sequestro.