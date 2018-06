Ha tentato di abusare della figlia quindicenne della compagna e dopo una serie di indagini scaturite dalla denuncia presentata immediatamente dalla donna è stato arrestato. La vicenda è accaduta nella provincia di Cagliari e il protagonista dei tentati abusi è un operaio quarantanovenne di Sestu già noto alle forze dell'ordine. Secondo quanto si apprende da un'iniziale ricostruzione dei fatti, il quarantanovenne avrebbe dapprima, in più di un'occasione, inviato una serie di foto e video a luci rosse alla 15enne figlia della sua compagna e in un'occasione avrebbe anche tentato di costringerla ad avere un rapporto sessuale con lui. La madre della ragazzina, appresi i fatti, ha denunciato il compagno ai carabinieri e in seguito alla sua denuncia l'uomo è stato arrestato ed è in carcere dallo scorso 10 maggio.

L'uomo avrebbe cercato di costringere la ragazzina ad avere un rapporto sessuale con lui lo scorso 20 aprile e i fatti sono stati denunciati pressoché immediatamente. La quindicenne è riuscita a divincolarsi dalla presa e a fuggire ed è corsa dalla madre a raccontare tutto quello che era successo. Da qui, la madre della ragazzina ha preso provvedimenti e ha denunciato il compagno ai carabinieri e l'uomo nel giro di pochissimo tempo è stato posto in stato di detenzione. Nel corso delle indagini, inoltre, è emerso che il quarantanovenne aveva in passato giù più volte mostrato interesse nei confronti dell'adolescente e in più di un'occasione le avrebbe inviato foto e video hard che lo ritraevano in atti sessuali espliciti o nudo.